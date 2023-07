Un merecido reconocimiento recibió el atleta de Nuevo Chimbote, Moisés García Sernaqué, quien consiguió tres medallas de oro en las Olimpiadas Especiales Berlín 2023.

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote distinguió al adolescente de 16 años con la Garza de Oro y la medalla de honor al mérito por haber conseguido el oro olímpico durante los juegos mundiales que se realizaron en junio último, en Alemania.

El alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto, reconoció públicamente al atleta neochimbotano.

Durante la ceremonia de reconocimiento, el joven atleta estuvo acompañado de su progenitor, Pedro García Saldaña, quien se mostró orgulloso por los logros que obtuvo el estudiante del colegio Fe y Alegría N° 42. Ellos viven en el asentamiento humano San Felipe.

“Estoy muy orgulloso de tener un hijo que se está iniciando en el deporte y espero que siga logrando más triunfos para nuestro país y para Nuevo Chimbote. No hay limitación para el deporte, no hay edad, no hay tamaño, lo que importa es el esfuerzo para salir adelante”, expresó el emocionado progenitor.

Vale recordar que, fueron tres los atletas ancashinos que participaron y lograron medallas en las Olimpiadas Especiales Berlín 2023.