Luis de la Fuente no pudo contener la emoción tras consagrarse campeón del mundo con España. El seleccionador, artífice de un ciclo que ya incluía la Eurocopa 2024, se tomó unos minutos para valorar el trabajo colectivo que llevó a su equipo a lo más alto del fútbol mundial.

“Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de buenos grandes futbolistas”, expresó el entrenador riojano tras finalizar el encuentro.

De la Fuente continuó con un mensaje cargado de emoción hacia su plantel. El técnico español destacó el talento excepcional del equipo y afirmó que fue un honor haber acompañado a la selección.

Además, resaltó que su equipo es un ejemplo para el deporte español. “Estoy muy emocionado después de haber visto todo. Hemos hablado mucho con los jugadores. Hemos ganado todo. Son un ejemplo para el deporte español, para España. Juntos somos más fuertes”, expresó con la voz quebrada.

Consultado por la dificultad del partido y por las intervenciones que impidieron a España liquidar el resultado antes del alargue, el técnico fue contundente. “Las grandes intervenciones han impedido que se ganara antes. Esto es una final; incluso con 10 al final, tienes que sufrir. Estamos preparados para todo”, apuntó.

Con estas palabras, De la Fuente resumió el espíritu de un equipo que, pese a las dificultades, supo sostenerse hasta encontrar el premio mayor en el tiempo suplementario.

España venció 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres, y con ese resultado, “La Rioja” obtuvo su segundo título en un Mundial.