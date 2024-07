Al parecer, el conflicto entre Paolo Guerrero y el club César Vallejo habría llegado a su fin. Según el periodista Jorge Solari, el delantero peruano culminó su contrato con la UCV y ahora formará parte de Alianza Lima, con el objetivo de terminar su carrera futbolística en el equipo que siempre quiso.

Según información de Solari, el ‘Depredador’ ya habría rescindido el contrato con la Vallejo para fichar por Alianza Lima.

Como se recuerda, el conflicto se originó cuando Guerrero se negó jugar contra la ‘Blanquiazul’ por el partido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1.

En el programa ‘Palabra de Hincha’ del canal No Somos TV, el comunicador indicó que Paolo finalizó su vínculo laboral con la César Vallejo. Además, que Alianza Lima lo habría ayudado económicamente, pues Guerrero tenía que pagar una penalidad o indemnización al cuadro poeta.

“Yo tengo información de Vallejo: Paolo Guerrero ya rescindió contrato y que va a jugar por Alianza, y que lo presentan, si no me equivoco, antes del fin de semana. Incluso, tengo la info de que Alianza ha puesto parte del dinero para que pueda hacerlo. (…) Tengo la información de que Cueva va a terminar jugando por Vallejo. (…) Guerrero no ha firmado, pero está todo cerrado con Alianza y que lo podrían presentar este fin de semana”, sostuvo Jorge Solari.

