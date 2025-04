Sporting Huamachuco igualó 2 a 2 ante Independiente de Gala, en el Estadio Municipal de Huamachuco, por la cuarta fecha de la Primera División del fútbol huamachuquino.

El cuadro celeste, dirigido por Yuri Miñano, suma 8 puntos y se ubica en la segunda casilla, a falta de tres jornadas, y pelea por clasificar a la fase provincial de la Copa Perú. El líder es Unión Huamachuco, que lleva 9 unidades.

“Hay que seguir luchando hasta el final y tenemos tres partidos clave para seguir avanzando en la Copa Perú”, indicó Miñano.

Este domingo 13 de abril se disputará la quinta jornada, siempre en el Estadio Municipal de Huamachuco: 9 a.m. Racing Club vs. D & R, 11 a.m., Sporting Huamachuco vs. Atlético de Gala, 1 p.m. Héroes de Huamachuco vs. Independiente de Gala y 3 p.m. Unión Huamachuco vs. Real Orbegoso.