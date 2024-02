Emocionado y con ganas de dejar huella en la Universidad César Vallejo se mostró Paolo Guerrero, quien fue presentado como el flamante jale del cuadro “Poeta” para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

“Es un honor estar en la ciudad de Trujillo, una hermosa ciudad. Como lo he dicho antes, es una ciudad especial, con mucha historia y tradición. Estar en este club tan importante como es la Universidad César Vallejo Agradezco a los directivos, en especial a César y Richard, me siento feliz, contento, los hago llegar mi agradecimiento por poder hacerme de llegar aquí”, resaltó.

El “Depredador” pidió disculpas al hincha vallejiano por demorar en venir a Trujillo y se comprometió en dejar hasta el último sudor con la 9 de la escuadra trujillana.

“Hubo algunas trabas que no pude llegar antes y luego de las conversaciones y acuerdo que hemos tenido, creo que se facilitó, y creo que todo se arregla y felizmente llegamos a buen puerto para esta aquí. Solo les puedo decir, agradecer públicamente al presidente Agustín Lozano (Federación Peruana de Fútbol) que fue una de las personas que intermedió para que el diálogo sea más fluido y más constantes para llegar a buenos términos. Pedir disculpas, públicamente, si hice sentir mal a los hinchas de la Universidad César Vallejo con algunas interpretaciones de mi parte. Decirle a todos los hinchas que voy a dar todo de mi, mi mejor fútbol, mi mejor versión para sacar al equipo adelante, mi sudor, mi garra, empeño y dedicación”, dijo.

El capitán de la Selección Peruana de Fútbol señaló que tenía propuestas de Brasil y del Perú, solo de la César Vallejo.

“Influyó el trato de como llegó a mi Richard (Acuña), en estos días en los cuales estaba conversando con clubes de afuera. Venía manejando la idea de jugar en Brasil y Perú, pero la única propuesta que tuve fue de Richard, de una persona muy respetuosa y que entiende el fútbol y que quiere a alguien como imagen para un equipo como es el club UCV. Eso influyó para venir a Vallejo. Yo dije me voy a Perú, porque quiero estar cerca de mi familia y jugar en el fútbol peruano”, resaltó.

A la cancha

Guerrero dijo estar preparado, si el entrenador Roberto Mosquera lo decide, para jugar este sábado ante Cusco Fútbol Club, por la fecha seis del Torne Apertura El cotejo será a las 7 de la noche, en el Estadio Mansiche.

“Espero que sí. Hice algunos trabajos con el profesor Brian Carril en Brasil. Espero estar 100 por ciento para debutar el día sábado”, remarcó.

Este será el debut del ariete de 40 años en el fútbol peruano, ya que salió desde muy joven al extranjero.

“Soy consciente que voy a jugar en el fútbol profesional peruano por primera vez. Salí muy pequeño a Alemania, a los 18 años, me encuentro aquí, aún no he debutado y espero hacerlo de la mejor manera. César Vallejo está en condiciones de pelear en las posiciones de arriba y para eso necesitamos trabajar fuerte con mucha unión y humildad, y ganar los partidos que son necesarios”, puntualizó.