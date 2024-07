Paolo Guerrero se pronunció sobre el rendimiento de la selección peruana en la Copa América 2024, quienes fueron elminados en la fase de grupos.

“Apenado, triste, frustrado. Es lo que tengo para decir en este momento, no tengo cabeza para describir el presente que vive la selección. Duele, porque no me gusta ver a mi selección así”, declaró Guerrero a RPP.

Como se sabe, la ‘bicolor’ quedó en el último lugar del grupo A, donde empataron 0-0 con Chile, cayó 1-0 ante Canadá y se despidió del torneo después de perder 2-0 con Argentina.

“No lo digo por mí, aunque me gusta hacer goles, lo menciono por el equipo que no hemos anotado. Muy apenado por eso, también porque es la primera Copa América que juego y no marco goles”, manifestó el popular ‘Depredador’.

En las ediciones anteriores de la Copa América que jugó Guerrero, Perú llegó dos veces a cuarto de final, obtuvieron la medalla de bronce en dos ocasiones y fueron subcampeones en 2019.

“Para mí es frustrante. Recargo baterías con la familia y trato de no pensar mucho, porque pienso en el momento de la selección… veo a Venezuela que clasificó para cuartos, como Panamá o Colombia. Me llena de ansiedad y tristeza que otros equipos hayan clasificado y nosotros no, que no podamos seguir disfrutando de la Copa América, que era uno de nuestros objetivos”, concluyó.

