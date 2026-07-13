El equipo de la Liga 3 del FBC Melgar se quedó sin poder jugar la Fecha 6 del campeonato ante el club Corazón de León, luego de que el partido, programado en el estadio IPD Puerto Maldonado, en Madre de Dios, no pudiera iniciarse por el incumplimiento de las condiciones reglamentarias exigidas para su realización.

A través de un comunicado oficial, la administración del cuadro rojinegro explicó que el reglamento de la competencia exige la presencia de dos ambulancias para el desarrollo del encuentro: una de tipo I y otra de tipo II.

Sin embargo, el club indicó que no se contó con la unidad de tipo I, mientras que la ambulancia de tipo II presente en el estadio tampoco reunía las condiciones requeridas, lo que impidió llevar a cabo el partido.

El club precisó que cumplió con presentarse en el escenario deportivo para disputar el encuentro programado y que se mantendrá a la espera de las disposiciones que adopten las autoridades competentes sobre este caso.

“Se mantendrá a la espera de las decisiones que correspondan respecto a la programación y el desarrollo de este encuentro, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de los reglamentos vigentes”, afirmó el club.