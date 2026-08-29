Cuatro equipos piuranos están a solo 90 minutos de la gloria. Este domingo buscarán sellar su clasificación a la etapa nacional de la Copa Perú, mientras sus hinchas se preparan para alentarlos hasta el último minuto.

La Liga Departamental de Fútbol de Piura oficializó la programación de los partidos de vuelta que han sido considerados de alto riesgo.

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DOS COTEJOS

En el estadio Hermanos Cárcamo de Paita se jugará el partido de vuelta entre Deportivo San Martín Occidente contra Deportivo Caysa, que en el partido de ida jugado en Chulucanas empataron a un gol por bando. Nada está dicho en esta llave.

Mientras tanto, a la misma ahora (1:00 p.m.), en el Estadio Campeonísimo de Talara, Atlético Torino tratará de cobrarse la revancha ante Alfonso Ugarte, quien le ganó por 2-1 jugando en Vice.

La clasificación final se definirá por la mayor diferencia de goles en el resultado global, en caso queden empatados en puntos. Si al término del partido persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante tanda de penales.

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SEGURIDAD

La Policía Nacional estará a cargo del control y registro de los aficionados, quienes deben portar su DNI y los clubes serán responsables de promover un comportamiento adecuado de sus barras y seguidores.

Además, ha quedado prohibido el ingreso de extintores, bombardas y pirotécnicos por parte de los hinchas de ambos equipos..

Los clubes clasificados y eliminados fueron citados por la Liga Nacional de Fútbol Aficionado para el 1 de septiembre a una reunión, donde se acordará la definición departamental y la participación de los perdedores en el torneo “Tradición Copera”.