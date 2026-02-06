Por Jerry Bautista

En su nuevo libro, «Tricampeones, la historia del tricampeonato monumental», Pedro Ortiz Bisso resalta cuáles fueron los aspectos claves que devolvieron a Universitario a la gloria tras 10 años de sequía y a puertas de su centenario.

En el libro mencionas que la llegada de Ferrari fue un momento bisagra. ¿Pensabas que iba a tener estos resultados?

En su momento, los resultados eran muy complicados porque la situación del club, institucionalmente, era desastrosa. Además, el hincha, si bien empezó a ir al estadio, no tenía la cercanía que existe ahora. Era difícil, pero lo que Ferrari entendió es que había que recuperar confianza, no solo de los acreedores o de las marcas, sino del aficionado, que finalmente eso ha sido fundamental para esta reconstrucción que se ha logrado con tres campeonatos seguidos.

Se ha criticado a Ferrari por su protagonismo. ¿Qué te pareció?

Es parte de su personalidad. Hay muchas cosas que hizo con las cuales yo estoy en contra, por ese afán de pechar, de levantar declaraciones en contra de otros dirigentes, jugadores o equipos rivales. Sin embargo, es cierto que, de alguna manera, la reconstrucción de la “U” requería tener una personalidad muy fuerte que absorbiera todos los ataques que iba a recibir. Lo que pasa es que en el fútbol peruano, cada quien vela por sus intereses. Soy un convencido de que si a la “U” le va bien, eso va a provocar que, como ahora, Alianza quiera estar bien. Y hay una competencia. Al final, esto genera beneficio para todos, pero muchos no lo entienden así.

También destacas la importancia de la final ganada ante Alianza. ¿Fue el paso clave para consolidar el proyecto?

Creo que sí. Hablé con un hincha muy conocido y coincidimos en que debe ser una de las finales más importantes y el clásico más importante del fútbol peruano por todo lo que significó. Si ganaba Alianza, llegaba tricampeón al centenario de la “U”. Entonces, ganarle el partido en su cancha, con holgura, no en el marcador, pero sí en lo futbolístico, impedir que sea tricampeón y con el final que tuvo esa jornada ominosa, por la forma en que un dirigente aliancista apaga las luces y pone en peligro a todos los presentes, creo que le dio un rasgo distintivo y hasta épico. Diría que marcó todo este cambio que al final ha sido beneficioso para Universitario.

Jorge Fossati, con un período ausente, fue clave con dos títulos. ¿Su salida se sentirá mucho?

Vamos a verlo. En principio, parece que no. Javier Rabanal es un entrenador joven y con ideas muy interesantes que está formando y potenciando el equipo, pues ha mantenido la base. A lo largo del año, irá añadiendo algunos cambios y todo estará medido por resultados. Y Fossati va a quedar en la historia, más allá de la manera en cómo se fue en dos oportunidades. Convenció al equipo y puso un sistema que fue respetado por quienes vinieron después de él.

Otro punto resaltante es la hinchada. ¿Qué cambió para que ese vínculo renazca?

La confianza. Entre los hinchas de la “U” se hablaba que eran los cinco mil de siempre. Es difícil llegar al Monumental, habíamos tenido problemas relacionados con la violencia y las administraciones, antes de la llegada de Ferrari, de alguna forma, hicieron todo lo posible para que los hinchas no vayan al estadio. No otorgaron la confianza ni las comodidades. Eso cambió y el aficionado se come una o dos horas de caminata hacia el estadio. Todos van a disfrutar una experiencia, tienen la confianza de que cuando pagan la entrada, compran un producto autorizado para darle potencia al plantel o mejorar las canchas de Campo Mar para los juveniles. Para términos peruanos, es una bestialidad la cantidad de gente que está yendo a ver a la “U”.

Finalmente, ¿qué se puede encontrar el hincha en el libro?

Es rememorar los momentos vividos en los últimos tres años y conocer algo de la trastienda, de lo que hubo detrás, la razón de ciertas decisiones y, sobre todo, lo que he tratado de construir es porqué un equipo de fútbol puede cambiarnos la vida a quienes somos hinchas. Puede hacer que un día estemos tristes, otro día alegres, puede alegrarnos la semana o hacernos esperar con ansiedad el reencuentro en el estadio, a través de la televisión o por las redes sociales. El hincha de la “U” es un ser apasionado y he tratado de plasmarlo en blanco y negro.

A la vez, Pedro se refirió a la falta de acierto con el “9”: “Un delantero bueno no suele venir al Perú, a pesar de que pagan muy bien. Aquí llegan jugadores mayores cerca de jubilarse o jóvenes que pueden resurgir”. Cabe mencionar que en 2022 publicó «Universitario, 365 historias»; y en 2024, «100 años, 27 títulos y 11 historias» sobre el Centenario.