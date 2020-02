Pep Guardiola no dudó en desprenderse de elogios al Real Madrid, club al que enfrentará mañana por el partido de ida por los octavos de final de la Champions League. Para el exentrenador del Barcelona, en el viejo continente no hay mejor club que los albos.

“Ellos han conseguido la Champions League tres veces consecutivas. Una muestra más de lo grande que es este club. En esta competición y en Europa no hay nadie mejor que el Real Madrid”, sostuvo el entrenador del Manchester City.

Asimismo, Guardiola demostró su entusiasmo por el inicio de esta llave en el torneo europeo: "Siempre es un placer especial venir a este campo. Ya lo era como jugador y ahora como entrenador. Aquí he perdido y he ganado. Como en otros grandes campos, como el Camp Nou, es un honor. No queda otra que disfrutar”, aseguró.

Además, el ganador de la Champions League en dos ocasiones como entrenador, alabó el trabajo que viene realizando Zinedine Zidane en el club merengue: “Es bueno para el fútbol que él (Zidane) haya logrado tres copas de Europa consecutivas. Lo que ha hecho creo que no se va a volver a repetir y demuestra la magnitud de este equipo”, aseveró.

Manchester City visitará al Real Madrid por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League este miércoles 26 de febrero a partir de las 15:00 (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabeu.