Un brutal accidente de tránsito registrado en el kilómetro 360 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Santa Cruz, en la provincia de Palpa, dejó al menos siete personas heridas luego de que un vehículo de servicio colectivo sufriera una volcadura tras la explosión de una llanta.

Severos destrozos

De acuerdo con la información reportada en la zona, el accidente involucró a un automóvil Hyundai de color negro, con placa BDT-458, que cubría la ruta de Ica hacia Nasca. El vehículo terminó despistándose y volcándose a un costado de la vía, quedando con el parabrisas completamente destruido y severos daños en varias partes de la unidad.

Tras la emergencia, se movilizó una ambulancia con personal de salud hacia el lugar del accidente. Al llegar, encontraron al conductor herido de consideración, identificado como Yimi René Huánuco Huayta, de 39 años, quien recibió atención inmediata y fue evacuado al Hospital de Apoyo de Palpa con collarín cervical debido a las lesiones sufridas.

Según los reportes preliminares, el accidente dejó un total de siete heridos: cuatro mujeres y tres varones. Los ocupantes presentaban contusiones y heridas causadas principalmente por las esquirlas de vidrio del parabrisas roto.

Los pasajeros fueron auxiliados en el lugar por un médico que transitaba circunstancialmente por la zona y que dio aviso al Hospital de Apoyo Palpa para activar la atención de emergencia. Tras recibir atención inicial en el lugar del accidente, varios de los pasajeros decidieron continuar su viaje en vehículos particulares.

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