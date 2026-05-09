Momentos de tensión y preocupación se vivieron en el sector Tacaraca, en el distrito de Pueblo Nuevo (Ica), luego de que un camión que transportaba una gran carga de troncos perdiera el control y terminara volcado dentro del cauce del río Ica.

Brutal accidente

El accidente ocurrió en una vía de trocha de la zona, por donde transitaba la pesada unidad cargada con toneladas de troncos de madera. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo, provocando que el camión se despistara y cayera violentamente hacia el río.

Tras el fuerte impacto, la unidad quedó completamente volteada, mientras la carga de madera terminó esparcida a lo largo del cauce. Afortunadamente, el río Ica no llevaba agua al momento del accidente, situación que evitó que los ocupantes quedaran atrapados o fueran arrastrados por la corriente.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco personas resultaron heridas. Los afectados viajaban en la tolva del camión y sufrieron diversas lesiones producto del violento vuelco. Algunos presentaban heridas en la cabeza, golpes en distintas partes del cuerpo y contusiones.

Personas que transitaban por la zona acudieron rápidamente para auxiliar a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos se hicieron presentes para realizar las labores de rescate y brindar atención inmediata a los afectados.

Los heridos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Los pobladores señalaron que las vías de trocha de la zona representan un constante riesgo para los vehículos pesados debido a las condiciones del terreno y la falta de medidas de seguridad.

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