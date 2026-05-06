Cuatro personas resultaron heridas —una de ellas de gravedad— tras el choque frontal de dos motocicletas ocurrido la noche del 4 de mayo en el sector de Bernales, camino a la laguna Morón, en el distrito de Humay. Según las primeras versiones, el accidente se habría producido por la oscuridad de la zona, provocando una violenta colisión que alarmó a quienes transitaban por el lugar.

Graves fracturas

Tras el impacto, los conductores y ocupantes quedaron tendidos sobre la vía, varios de ellos inconscientes y con heridas de consideración. Los heridos fueron identificados como José Peralta Robles (45), con fractura de mandíbula; Jin Aaron Flores Arteaga (21), policontuso; Guillermo Alexander Paredes Yamoja (21), conductor de una de las unidades, quien sufrió fractura expuesta de fémur en la pierna derecha; y Liliana Arteaga Bendezú (51), diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano (TEC) y derivada a una clínica de Chincha debido a la gravedad de su estado.

De acuerdo con testigos, la unidad de auxilio tardó más de 30 minutos en llegar al lugar, lo que generó momentos de angustia e incertidumbre entre los presentes, quienes intentaron auxiliar a los heridos con los recursos disponibles. La demora obligó incluso a gestionar traslados por cuenta propia, evidenciando serias limitaciones en la capacidad de respuesta ante emergencias en esta zona de constante tránsito.

En medio de esta situación, familiares de los heridos que permanecen internados hicieron un llamado a la solidaridad de la población, amigos y conocidos, solicitando apoyo económico para cubrir los gastos médicos, ya que se trata de personas de escasos recursos. Por su parte, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho, mientras se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

En horas de la madrugada, se viene ejecutando un monitoreo preliminar de ruido en el sector de Chaco, en el distrito de Paracas, como parte de las acciones orientadas a la vigilancia ambiental sonora en esta zona de alta actividad turística y urbana.

Las labores se desarrollan en puntos estratégicos previamente identificados por el equipo técnico encargado. Estos trabajos tienen como objetivo evaluar los niveles sonoros existentes y verificar el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes, permitiendo así identificar posibles focos de contaminación acústica. Las autoridades indicaron que las evaluaciones continuarán en los próximos días.

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