Luego de los vuelos humanitarios que trasladaron a cientos de peruanos desde Bolivia hacia Juliaca, el embajador del Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur, informó que no se ha identificado a más ciudadanos varados hasta la noche del lunes 11 de mayo, aunque advirtió que el panorama sigue siendo cambiante por las protestas y cierres de vías.

El diplomático señaló a TV Perú que la situación continúa bajo monitoreo constante, especialmente en el departamento de La Paz, donde persisten las manifestaciones.

“No tenemos, hasta ayer en la noche, registro de peruanos que estén en situación de varados. Hoy lo volveré a comprobar. (…) Es una situación que puede cambiar en cualquier momento”, afirmó.

Asimismo, confirmó que 338 connacionales retornaron al país en cuatro vuelos humanitarios que aterrizaron en Juliaca. Explicó que las coordinaciones comenzaron el viernes, tras conocer que los bloqueos continuarían, mientras que la decisión final del operativo fue adoptada el domingo para iniciar los traslados el lunes.

Entre los pasajeros se encontraban estudiantes peruanos que participaron en un festival de bandas escolares en Bolivia. Según detalló, eran escolares de colegios de Cusco, Arequipa y Puno, quienes permanecieron en Oruro y La Paz junto a docentes y algunos padres.

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