El lateral peruano Percy Prado tuvo su primer partido como titular en el Nantes de Francia nada más y nada menos que ante el poderoso Paris Saint Germain (PSG). Precisamente, por la banda derecha tuvo un duelo aparte con la estrella francesa Kylian Mbappé, al que pudo controlar en varios tramos del encuentro.

“Es un jugador excelente, pero no lo puse en un pedestal. Lo respeto. Tuvo un buen partido, pero tampoco creo que me haya superado”, confesó Percy Prado, en entrevista con el portal Ouest France.

El futbolista de 24 años analizó su actuación en el marco de la jornada 23 de la Ligue 1. “Quedé a gusto. No tenía nada que perder y mucho que ganar contra un equipo como el PSG. Creo que lo hice bien”, añadió.

La titularidad no tomó por sorpresa a Percy Prado, puesto que sabía desde inicio de semana que ocuparía la banda derecha. “El lunes supe que iba a comenzar. Lo sospeché un poco porque había regresado contra Rennes y Dennis (Appiah) resultó herido. Pero me acerqué con calma, me sentí bien, no lo tomé con demasiado estrés”, dijo.

Nacido en Huaral, el 14 de enero de 1996, Percy Prado no fue el único peruano en el Nantes, para medirse con el PSG. Cristian Benavente apareció en la banca de suplentes de los ‘Canarios’ e ingresó en los descuentos.

Al final, Nantes perdió 2-1 y ya debe enfocarse en su siguiente presentación, ante el Dijon, programada para el sábado 8 de febrero en el Stade Gaston Gérard.