El periodista argentino Tony Serpa tuvo duras palabras contra el lateral derecho de la selección peruana Luis Advíncula ante su inminente llegada a Boca Juniors, contratación con la que no está de acuerdo para el equipo de Miguel Ángel Russo.

“¿Boca Juniors va a traer un jugador de la B? Era lo último que faltaba. Él y Carlos Zambrano harían pareja, pero en el banco de suplentes. Es un jugador de selección, pero es de segunda clase porque está en la ‘B’”, dijo el comunicador de uno de los programas deportivos de TyC Sport.

Diego Díaz, otro panelista del mencionado espacio televisivo, también expresó su disconformidad con la decisión de la directiva del club argentino para la contratación del popular ‘Bolt’.

“Si yo fuera hincha de Boca Juniors y me propones esto, yo digo: ‘Por favor, siéntense con Julio Buffarini de la manera que sea para que se quede’. Yo ya tengo un ‘4’ que me rinde. La plata que no me sobra, no la pongo en un lateral derecho”, sostuvo.

El periodista Agustín Fantasía fue quien defendió a Luis Advíncula y resaltó sus cualidades con el balón.

“No entiendo por qué la ironía, porque realmente estamos hablando de un jugador bueno. Laterales derechos no sobran en el mundo. Es internacional y juega en la selección peruana”, indicó.

