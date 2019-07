06 de Julio del 2019 Perú vs. Brasil: Cada vez son más fuertes los rumores de "arreglo" en Brasil 2019 (FOTO) Cuenta oficial de Copa América aplaudió a comentario a favor de Brasil y exárbitro hizo crítica sobre el VAR

Textos: Redacción multimedia



A horas del partido entre la selección Blanquirroja, contra la Canarinha por el final de la Copa América, hay más rumores que fortalecen un supuesto "arreglo" en Brasil 2019, a favor del dueño de casa.

Ya el periodista deportivo Vignolo comentó de esto, pero hay más. El emoticón de un aplauso y una pelota, en respuesta a un comentario de usuario que decía "Brasil campeón", ha dejado en evidencia a la cuenta oficial del certamen futbolístico. Estuvo ahí por más de 10 horas en la red social y las reacciones no dejaron de especular.

El ex árbitro internacional argentino, Javier Castrilli, tampoco dejó pasar su opinión con respecto al VAR en el programa Fútbol a lo Grande.

“Se están alimentando las suspicacias de que está todo arreglado para Brasil. Hubo un perjuicio enorme, no solo porque quitó a Argentina la posibilidad de llegar a la final, sino que además le quita la credibilidad al VAR (...) Fueron errores tan groseros esos penales y tan absurdo que no se haya recurrido al VAR, que está dañando la credibilidad de todo un sistema. Cualquier persona en la calle se pregunta por qué no se utilizó el VAR”, mencionó.

Culminó su intervención de una manera tajante: “Nadie tiene explicación, ninguna persona puede dar una respuesta coherente. Esto se tiene que hacer con transparencia, que no nos tomen por estúpidos, porque lo que pasó en la semifinal fue un bochorno y que no vuelva ocurrir este descalabro, este mamarracho”.