El atletismo peruano vivió una jornada histórica en la VIDENA, pues la selección nacional obtuvo medallas en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 y registró una actuación que confirma el buen momento del deporte de pista en el país.

Entre las figuras, el equipo formado por Ángel Daniel Solís, Pablo Zunner, Eduardo Rentería y Mariano Fiol se quedó con la medalla de bronce en el campeonato. Los atletas subieron al podio tras marcar un tiempo de 41.70 segundos. Brasil se llevó el oro y Chile la plata.

Fiol tuvo además su propia tarde de gloria: el velocista peruano ganó el bronce en los 200 metros planos de la categoría Sub-20 con un registro de 21.76 segundos.

MÁS MEDALLAS

La figura del día fue Rocío Andía, quien se impuso en los 5000 metros marcha damas con un tiempo de 22:48.45, reafirmando que Perú sigue siendo una potencia en esa disciplina. El oro llegó ante su gente, en casa, y la ovación de las tribunas lo dijo todo.

Otra medalla la aportó Roberto Apaza, de apenas 18 años. El joven puneño se colgó la plata en los 5000 metros planos Sub-20, dejando una señal clara: el relevo generacional del atletismo peruano ya está en marcha.

Así también, Sherly Jallo subió al podio en los 5000 metros planos con un tiempo de 17:37.10 de puro corazón peruano para llevarse la plata.