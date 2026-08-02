El Perú terminó su participación como país anfitrión de los IV FISU América Games Lima 2026, conocidos como los Juegos Panamericanos Universitarios, con una ceremonia de clausura realizada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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La delegación peruana terminó en el tercer lugar del medallero general, con un total de 151 medallas.

El certamen se extendió durante 13 días y contó con la participación de más de 3 000 estudiantes-deportistas de 17 países, distribuidos en 19 disciplinas. Tras ello, Perú se convirtió en una sede de primer nivel para la organización de eventos multideportivos.

Tras ello, el país se prepara para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Durante la ceremonia, el presidente del IPD, Sergio Ludeña, indicó que el desarrollo del certamen fue posible gracias al trabajo conjunto entre las instituciones involucradas y a la infraestructura deportiva disponible en el país.

Entre las sedes utilizadas para las competencias figuraron la Videna, el Coliseo Eduardo Dibós, el Complejo Panamericano Costa Verde, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo y el Polideportivo de Villa El Salvador.

Por ejemplo, la Villa Panamericana del IPD albergó a los más de 3 000 deportistas participantes durante el desarrollo del torneo, mientras que la Videna funcionó como el principal centro de competencias. Las delegaciones participantes representaron a Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Vírgenes, Jamaica, México, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.