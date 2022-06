La selección peruana enfrentará dentro de pocas horas el repechaje frente a Australia. En la previa, los dirigidos por Ricardo Gareca han recibido el apoyo de leyendas en el fútbol como Óscar Ruggeri y, en esta ocasión, se sumó al aliento de Bora Milutinović.

“¡Palabras de aliento! El exfutbolista y entrenador serbio Bora Milutinović se acercó al entrenamiento de nuestra Selección Peruana para charlar con Ricardo Gareca y desearle lo mejor en el partido de mañana”, fue el mensaje que acompañó la publicación del equipo patrio en sus redes sociales.

Asimismo, la cuenta oficial de la ‘Bicolor’ subió una foto en la que aparece el exjugador, que dirigió en cinco ediciones del Mundial, y el ‘Tigre’ en las instalaciones del recinto catarí. Como era de esperarse, ambos posaron con mucha alegría en la foto que quedará para el recuerdo, previo al duelo más importante de la ‘Blanquirroja’ de los últimos años.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el entrenador serbio apoya a la selección peruana, ya que anteriormente aseguró que espera volver a ver al combinado nacional en una cita mundialista. “Tengo mucha admiración con el país porque he tenido suerte que, en mi equipo de Pumas, he tenido a Juan José Muñante; además, tuve la suerte de tener a Tito Drago. Un saludo para Perú, deseando que venga a nuestro Mundial”, declaró hace unos meses para Ovación.

Perú vs. Australia: ¿Cuándo y dónde se jugará el repechaje?

La escuadra dirigida por Ricardo Gareca saltará a la cancha del estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha). La contienda se disputará desde la 1 de la tarde (en el horario peruano), el lunes 13 de junio. Tal como adelantó FIFA, la repesca será a partido único.

Selección peruana: así se vive el impresionante banderazo en Doha

La bicolor nunca jugará en silencio. Cientos de hinchas peruanos se reunieron a las afueras del hotel de concentración de la Selección Peruana, previo al partido por repechaje frente a Australia.