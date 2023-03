Con más de mil partidos, a nivel distrital, regional y en la elite del fútbol profesional, el árbitro Pedro Cardoza Aparicio volvió a dirigir en la Copa Perú a sus 73 años de edad.

El hecho insólito sucedió en la etapa distrital de la Copa Perú del distrito de Marcavelica, donde Cardoza Aparicio fue el encargado de dirigir el primer partido del Ramón Castilla y Vencedores de La Quinta.

Según se pudo conocer, al no llegar a un acuerdo económico con los árbitros de la COPAR, se tuvo que llamar de emergencia a los árbitros máster para cumplir con la primera fecha.

FELIZ DE LA VIDA

“Por una situación de emergencia, he vuelto a dirigir en Primera División después de más de 16 años. Siempre estoy activo en los torneos de barrio, pero hoy me siento contento de volver hacer lo que más me gusta” , sostuvo Aparicio a Sullana Deportes.

El referi también recordó con mucha nostalgia su paso por el fútbol profesional, donde fue cuarto hombre y juez de linea en los partidos de Alianza Atlético de Sullana y los partidos de los equipos del norte