El alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, se reunió con miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil del sector Oeste de Sullana, quienes expresaron su preocupación por los casos de atentados y sicariato por el control de obras en la localidad.

Los agremiados al sindicato se expresaron dispuestos a participar de una estrategia conjunta con las autoridades locales, para hacer frente a dicha problemática y garantizar condiciones de seguridad para los obreros y la población.

En tanto, el alcalde Marlem Mogollón recordó las recientes gestiones en materia de seguridad ciudadana como la implementación con 20 camionetas para la Policía Nacional, la creación de los juzgados de flagrancia y la declaratoria de estado de emergencia que durante su vigencia permitió disminuir notoriamente la ola criminal en la jurisdicción.

“Desde el inicio de mi gestión he venido realizando gestiones en el tema de seguridad ciudadana, he realizado pedidos a la Presidenta del Perú, al Ministerio del Interior y a la Policía nacional del Perú; sin embargo, no basta todo ese esfuerzo, porque la única forma real de derrotar a la delincuencia, es la organización del pueblo. Es necesario la unión y organización del pueblo, junto a sus autoridades, para luchar contra este flagelo” expresó Mogollón Meca.