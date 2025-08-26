De la mano de su nadador Nadador piurano Carlos Díaz irá a disputar la Copa Pacífico, quien obtuvo 4 medallas de oro, el club de natación Berendson logra por cuarto año consecutivo coronarse campeón de la XVIII Copa Internacional de Natación Club Grau Piura 2025, que reunió a más de 600 nadadores de diferentes clubes del Perú y Ecuador.

El nadador piurano, quien estará participando del Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación en Río de Janeiro en Brasil, que va del 19 al 28 de septiembre, acaparó las medallas doradas en las pruebas de 50, 100 y 400 metros libre y 100 metros mariposa.

LA EXPERIENCIA

Carlos Díaz, junto a sus compañeros del Club Berendson, tuvieron mucha concentración, preparación y entrega en esta jornada deportiva y demostraron disciplina, garra y pasión por la natación, defendiendo con orgullo los colores del club que se coronó campeón absoluto de estas competencias.

Este logro refleja el talento y la entrega de los nadadores y el trabajo incansable de sus entrenadores Hugo Cornejo, Antonio Reyes y Eduardo Saldarriaga.

Díaz Lecca, además, estará participando en la Copa Pacífico 2025 en el mes de octubre, campeonato internacional que reúne a diversos nadadores de países de la cuenca del Pacífico y es una oportunidad para clasificar a otras competencias.

El nadador piurano logró su clasificación en el torneo selectivo al marcar un impresionante tiempo de 2.00″69 en la prueba de 200 mts libre, categoría Juvenil A.

LA PREMIACIÓN

Después de tres días e intensas jornadas de disciplina, esfuerzo y alto nivel competitivo, los resultados finales llevó al Club Berendson a alzarse con el máximo galardón por equipos con 928 puntos, seguido de Club Bajaña-Ecuador (617) y del club anfitrión (433.5).

Los trofeos los recibieron de manos del Presidente del Club, Mario Talledo y el Director de Deportes, Ing. Augusto Zegarra Ramírez, quienes felicitaron a todos los participantes por el esfuerzo y trabajo en equipo.