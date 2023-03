Fustracción total. Luego que se conociera que nuestro país declinó con la realización del Mundial de Fútbol Sub 17 y una de cuyas sedes iba a ser el estadio Miguel Grau, que iba a ser remodelado por el Gobierno Central, los piuranos se sintieron fustrados con esta decisión.

REACCIONES

El jefe del IPD-Piura, Javier Benites Agurto indicó”, “Es un hecho lamentable para nuestra Piura, en donde se han confabulado una serie de factores. En primer lugar, la crisis política y social que vive el país, luego el tema de la emergencia por el ciclón, y por último la desacreditación de la FPF donde su presidente Agustín Lozano está seriamente cuestionado y denunciado penalmente ”.

En el club “Patrimonio mde Piura”, el jefe de imagen institiconal, Julio Chorres señaló, “bueno todos en el club estamos conmocionados por esta decisión, claramente nos vemos muy perjudicados, porque el estadio ya no se va a construir y el sueño de jugar el otro año ahí, parece que no será posible, esperamos que desde el Gobienro Regional se pueda concluir con la refacción del recinto ”.

TODOS PIERDEN

Para el aficionado piurano, Felipe Tejada Lalupú enfatizó que es una pena muy grande, “Aquí el que pierde no es solo el Atlético Grau que no tendrá estadio para usarlo como localía por muchos años más, todos se perjudican, especialmente la juventud piurana que no tendrán donde hacer su deporte favorito como el atletismo, fútbol y esa piscina que un elefante blanco, todo por la burocracia y la corrupción que siempre está presente. Ojalá el Gobernador actual lo saque adelante ”.