Portugal comenzó la etapa posterior a Cristiano Ronaldo con una derrota por 4-1 frente a Dinamarca, en la quinta jornada de la Liga de Naciones. El encuentro, disputado este sábado 14 de noviembre en el estadio de Braga, marcó el primer partido de la selección lusa tras el retiro internacional de su histórico capitán. Según informó la Agencia Andina, los jugadores y aficionados rindieron homenaje al delantero antes del inicio del compromiso.

PORTUGAL SUFFER THEIR FIRST LOSS OF THE POST-RONALDO ERA 😬 https://t.co/2PIxbxvTzV — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2026

Previo al encuentro los jugadores y aficionados rindieron homenaje al delantero, los futbolistas portugueses utilizaron camisetas con el emblemático número 7 de Cristiano Ronaldo mientras entonaban el himno nacional. El atacante, de 41 años y con 23 años de trayectoria internacional, anunció el final de su etapa con la selección luego de un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus. Tras su salida, Bruno Fernandes asumió la capitanía del equipo.

En el desarrollo del partido, Pierre-Emile Hojbjerg abrió el marcador para Dinamarca mediante un penal a los 43 minutos. En el segundo tiempo, Rasmus Hojlund amplió la ventaja con anotaciones a los 50 y 57 minutos, mientras que Joachim Andersen marcó el cuarto tanto a los 75 minutos. Portugal consiguió descontar en el tiempo añadido por intermedio de Bernardo Silva, quien estableció el 4-1 definitivo a los 90+3 minutos.

Pese a la derrota, Portugal ya tenía asegurada su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, luego de ganar sus 4 primeros encuentros. La selección lusa continúa como líder de su grupo con 12 puntos, mientras que Dinamarca suma 9 unidades. El próximo martes 17 de noviembre, el equipo portugués visitará a Gales en busca de asegurar el primer puesto de su serie.