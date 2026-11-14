Valioso punto. Carlos A. Mannucci igualó 0-0 en su visita a la Asociación Deportiva Agropecuaria (ADA) Jaén, en el Estadio Víctor Montoya Segura de la ciudad de Jaén (Cajamarca), en el cotejo de ida de la semifinal del campeonato de la Liga 2 Caliente. El cuadro trujillano definirá en casa, el domingo 22, su pase a la final del torneo de ascenso.

DE IDA Y VUELTA

Los primeros 15 minutos fueron de amplio dominio del cuadro tricolor. El colombiano José Carlos Muñoz le pegó de larga distancia, pero el portero “Auriverde” Emile Franco estuvo atento para controlar el balón.

Foto: CAM

Cuando se jugaban los 28′, llegó una jugada clara de gol para el cuadro local. El volante José Marina ejecutó un tiro de esquina y, dentro del área, apareció el uruguayo Facundo “Tanque” Rodríguez para conectar el esférico de cabeza; sin embargo, el cuidavallas carlista Gerson Valladares sacó la mano izquierda para desviar el balón y ahogar el grito a los “Auriverdes”.

Luego, Muñoz sacó un zapatazo desde el borde del área y el balón terminó estrellándose en el travesaño cuando Franco ya estaba vencido.

TODO IGUAL

Para la segunda mitad, los tricolores y “Auriverdes” bajaron la intensidad de las acciones y dejaron la llave abierta para la revancha en la ciudad de Trujillo.