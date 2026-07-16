El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este jueves que no viajará a Estados Unidos para presenciar el domingo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, sino que la verá en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, “por cábala”.

Así lo confirmó el mismo presidente argentino Javier Milei en Radio El Observador, quien agregó que mirará el partido desde Olivos como lo hizo desde el primer día. Como se conoce, este domingo 19 de julio, Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial 2026 a las 2:00 p.m. (hora peruana).

“Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día”, dijo Milei y, tras la consulta de si trata de una cábala, respondió que “sí”.

Además, reveló que para acompañar esta decisión suele vestir una chaqueta de la petrolera YPF mientras observa los partidos de la Albiceleste. Este detalle empezó en el compromiso de cuartos de final, cuando decidió quitarse la prenda por unos minutos, pero en el momento que el rival marcó un gol, volvió a ponérsela y prometió no quitársela nunca.

Cabe mencionar que Mieli mantiene la línea adoptada por los expresidentes Alberto Fernández y Cristina Fernández, quienes también optaron por no viajar a las finales mundialistas de Brasil 2014 y Qatar 2022.

El mandatario argentino señaló además que la Casa Rosada, sede del Gobierno, permanecerá a disposición del plantel si decidiera celebrar allí una eventual consagración, aunque aclaró que no habrá ninguna figura política que empañe o intente apropiarse del logro de los jugadores.

“La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”, afirmó, y consideró que sería “miserable” intentar capitalizar políticamente un eventual título porque pertenece “a los jugadores y al pueblo argentino”.

Asimismo, Milei adelantó que su gestión trabaja en distintas alternativas de seguridad para el recibimiento del seleccionado en su regreso al país. “Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si (el plantel) quisiera ir a (el aeropuerto internacional de) Ezeiza o Aeroparque. Diseñamos alternativas para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, trabaja en el armado del operativo de seguridad por los festejos”, apuntó.