Qatar y Suiza se enfrentarán este sábado 13 de junio en uno de los encuentros correspondientes a la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026.

El partido se jugará en el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, una de las sedes del torneo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambas selecciones buscarán comenzar con una victoria su participación en la Copa del Mundo. El conjunto catarí intentará dejar atrás su discreta actuación en el Mundial 2022, mientras que Suiza aspira a iniciar con buen pie su camino hacia la clasificación a la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Qatar vs. Suiza?

El encuentro está programado para este sábado 13 de junio.

Horarios por país:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Ciudad de México: 1:00 p.m.

Miami (Estados Unidos): 3:00 p.m.

Los Ángeles (Estados Unidos): 12:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Qatar vs. Suiza EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante las señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en distintos países.

DirecTV Sports

DGO

DAZN

Paramount+

Se recomienda verificar la programación de acuerdo con la región y el operador contratado.