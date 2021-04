Raúl Fernández se ganó el apelativo de ‘Superman” debido a sus espectaculares atajadas en Universitario de Deportes hace ya más de una década. Hoy, con 35 años, el experimentado arquero de Binacional nos cuenta cómo lidia contra la pandemia, su vacunación en Estados Unidos y lo que piensa sobre la vuelta de Jefferson Farfán a la Liga 1.

MIRA AQUÍ: JNE no organizará debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en Cajamarca

Eres el primer futbolista de la Liga 1 vacunado contra la Covid-19. ¿Cómo decidiste viajar a Estados Unidos?

Nadie está libre del virus que está matando a muchas personas. Se dio la oportunidad de viajar, aproveché que estaba lesionado, y Binacional me concedió el permiso, así que opté por aprovechar y aplicarme la vacuna. Ahora de contagiarme, no voy a llegar al grado de necesitar oxígeno, sería como una gripe, pero no hay que bajar la guardia. Acá hay prioridades en nuestros adultos mayores, pero debe ser la vacunación más rápida. En Estados Unidos, la mayoría ya están vacunados. Es una inversión a la salud de uno, a la misma familia.

MIRA AQUÍ: Comisión de Economía aprueba por insistencia el retiro de las AFP

¿En la familia y entorno, hubo contagiados?

Tuve a una tía delicada, luego amistades, amigos cercanos, quienes han perdido a sus padres. En la familia nos estamos cuidando bastante.

¿Creciste en época del terrorismo?

Claro, yo vivía en apagones, pero era muy chico. Recuerdo que mi mamá cuando había apagones, nos distraía contando chistes, jugando, hacía de todo para distraernos. Ahora hay que tomar consciencia. Hemos visto las marchas en Venezuela y no pudieron sacar al presidente actual.

¿Ya decidiste tu voto?

Hay un futuro incierto. Quiero ver a mi país libre, que no se estanque. No hay que retroceder. Hemos visto cómo el comunismo lleva a un país a decaer como Venezuela. No quiero ver a mi país así, jamás. He tenido suerte de ir a Venezuela a jugar la Sudamericana, era muy triste la situación de nuestros hermanos. Una situación horrible. No podemos seguir los pasos al comunismo.

¿La “U” siempre genera recuerdos?

Uno queda en la historia del club. Le di todo al club del que soy hincha desde niño. Ahora tengo como objetivo campeonar con Binacional.

¿Con qué atajada te quedas?

Por la transcendencia, la final con la “U”, está tatuada. Con ese partido coroné. Fue un paso importante para obtener la estrella “25”. Con la selección, el partido que ganamos a Chile con gol de Farfán, Ecuador con gol de Pizarro.

¿Qué te parece el regreso de Jefferson Farfán al fútbol peruano?

Sorprendido, pues tenía para seguir jugando en el extranjero. Le dará nivel a la Liga 1, un jugador que ganó todo en el extranjero. Es atractivo e importante para nuestro campeonato. Farfán ayudará mucho a Alianza.

Perfil

Raúl Fernández es arquero profesional. Debutó en Universitario de Deportes, donde jugó en tres ocasiones a lo largo de su carrera profesional. Jugó también en la selección peruana. En 2013 llegó al Dallas de la MLS.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en el Perú: Presidente hace entrega de 17 550 vacunas contra la COVID-10 en Cusco