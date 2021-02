Real Madrid podría llegar ‘reforzado’ al derbi contra Atlético de Madrid. Son nueve los lesionados del equipo: Sergio Ramos, Karim Benzema, Federico Valverde, Eden Hazard, Rodrygo, Eder Militao, Marcelo, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. En los próximos diez días, Zinedine Zidane podría recuperar a algunos para el duelo en el Wanda Metropolitano del próximo 7 de marzo.

A la fecha, ninguno de ellos se ha ejercitado con el grupo, pero algunos ya tocan balón de manera individual como es el caso de Benzema, Valverde, Hazard, Rodrygo y Odriozola. Incluso, Karim ya tiene prácticamente asegurada su presencia en un partido que puede marcar la tendencia de LaLiga Santander, considerando que ambos equipos solo se diferencian por tres puntos en la tabla final.

Pero hay otros jugadores que también tienen esperanza: Valverde, Rodrygo y Odriozola. Los tres pueden incorporarse al grupo en los próximos días. Este sábado, Zidane los probará con todo el equipo, y si el personal médico los aprueba, podrán incorporarse a los trabajos regulares, aunque queda claro que no estarán este lunes en el duelo ante Real Sociedad.

Sin continuidad

El gran problema de todos estos futbolistas es que llegarán sin ritmo de juego al derbi. Por lo que verlos en el once titular podría ser complicado. Aún así no es la primera vez que Zidane apuesta por un jugador recién recuperado. Lo hizo en su momento con Hazard, aunque esta vez su presencia podría complicarse, aunque no está descartada como en los casos de Marcelo y Militao.

Cabe resaltar que no es el único partido importante para el Real Madrid. También tienen la vuelta por octavos de final de la Champions League ante Atalanta el próximo 16 de marzo. Pese a la victoria por 0-1 en la ida, el equipo no puede confiarse y deberá volver a ganar en el Di Stéfano, donde se espera que Sergio Ramos ya esté presente. Solo quedaría en la enfermería Dani Carvajal.