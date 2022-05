Rodrygo se puso la capa de héroe al anotar un doblete en la remontada de Real Madrid (3-1) ante Manchester City por la UEFA Champions League. El atacante, que ingresó a los 68 minutos, marcó a los 90′ y a los 90′+1′ para forzar los tiempos extras. Luego, en los suplementarios, Karim Benzema anotó el tercero.

Tras la noche mágica, el futbolista brasileño recibió las felicitaciones por parte de Pelé. El exjugador, que salió campeón del mundo en tres oportunidades, vislumbra un gran futuro para el delantero de 22 años.

“Siempre supe que el día de darte la enhorabuena llegaría, mi amigo. No existe otro camino para quien trabaja duro y ama lo que hace. Estás iluminado y todavía vas a traernos muchas alegrías”, aseguró Edson Arantes do Nascimento en una publicación en su cuenta de Instagram y subió una foto en la que posa junto joven. “Felicidades Real Madrid. No puedo esperar para ver la final”, añadió.

Luego, Rodrygo Goes respondió el saludo del Pelé. “Gracias por las amables palabras, Nunca olvidaré tus consejos y te estaré eternamente agradecido”, señaló en uno de los comentarios.

Pelé saludó el rendimiento de Rodrygo en el partido ante Manchester City.

Rodrygo: “No me creía lo que estaba pasando”

El atacante brasileño expresó su emoción tras clasificar a la final de la Champions League. “Estoy muy feliz por mis goles. La verdad que no estaba ni escuchando lo que me decían porque no me creía lo que estaba pasando. No sé ni cuando fue mi primer gol… estábamos casi muertos y pasó lo que pasó”, declaró a Movitar+.

“Con esta camiseta, aprendemos a pelear siempre hasta el final. Estábamos casi muertos, pero con mi primer gol ahí… no sé, empezamos a creer un poco porque ya pasó otra vez”, comentó tras otra remontada agónica en Champions League.