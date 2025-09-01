Una gesta sin precedentes acaba de escribirse en las montañas del sur peruano. El cusqueño Thomas Schilter, de apenas 22 años, se convirtió en el primer deportista en conquistar, en menos de 30 horas y sin ningún tipo de asistencia vehicular, los tres volcanes más emblemáticos de Arequipa: Misti (5.822 m), Chachani (6.057 m) y Pichu Pichu (5.664 m).

Montañista, ultramaratonista y parapentista, Schilter completó lo que bautizó como “la trilogía imposible”, un recorrido de 90 kilómetros que incluyó más de 5.500 metros de desnivel positivo, enlazando cada volcán a pie y corriendo de base en base. “Lo más duro no fue la subida, sino ir de la base de uno al otro. Ahí es donde te enfrentas contigo mismo”, relató.

El reto nació en noviembre de 2024, cuando, desde las laderas del Misti, Thomas se preguntó si era posible subir los tres gigantes en un solo día. En seis semanas diseñó la logística junto a su padre, confiando en equipo técnico ultraligero y en su resistencia física para soportar temperaturas extremas y la falta de senderos.

Una vida marcada por las cumbres

Criado en el Valle Sagrado del Cusco, Thomas creció bajo la influencia de su padre, arquitecto y piloto de parapente, quien le transmitió la pasión por la montaña. A los 10 años pidió como regalo escalar el nevado Chicón, y desde entonces no dejó de sumar hazañas. A los 16 ya había hecho historia al escalar el Siula Grande (6.345 m) por una nueva ruta, una montaña con apenas 15 ascensos registrados.

Hoy suma más de 60 cumbres conquistadas, 21 ultramaratones completadas y el primer vuelo en parapente desde la cima del Ausangate. También ostenta el récord como único peruano en cubrir 430 km en vuelo libre.

La hazaña y lo que viene

Otros deportistas habían escalado los tres volcanes, pero siempre con apoyo vehicular. Schilter lo hizo “a la antigua”: solo con la fuerza de sus piernas. La hazaña será narrada en el documental “La Trilogía de los Volcanes”, producido por The North Face, que busca inspirar a nuevas generaciones a valorar la naturaleza peruana y atreverse a romper límites.

El joven aventurero también proyecta nuevas metas: sueña con ganar el Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB), la carrera de montaña más prestigiosa del mundo, y superar la barrera de los 500 km en parapente.

“Nunca es tarde para planear algo grande. Que nadie lo haya hecho antes significa que no es fácil, pero no que sea imposible”, subraya el montañista, convencido de que su récord es apenas el inicio de un legado deportivo y humano.