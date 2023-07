Renato Tapia aún no tiene su futuro completamente aclarado. A pocas semanas de que inicie la nueva temporada de LaLiga, el volante de la selección peruana no ha conseguido la continuidad deseada en el Celta de Vigo. Esto debido a que ha aparecido un pretendiente que participa en el mismo país que su actual equipo. Según la información del diario español As, el Girona FC estaría interesado en el mediocampista celeste, pues lo ven como el reemplazante ideal para un jugador que este año fue vendido al FC Barcelona.

Según el medio, Tapia está en la mira del elenco catalán para suplir la baja de Oriol Romeu, quien fue traspasado al FC Barcelona en el último mercado de fichajes. En caso acepte, el ‘Cabezón’ asumiría el puesto de mediocampista defensivo, posición que conoce muy bien.

Cabe recordar que hace unas semanas, Renato Tapia sonó en el Olympique Lyon de la Ligue 1, equipo donde se iba a ser fichado por cinco millones de euros. Sin embargo, la operación quedó bloqueada por la intervención de la Dirección Nacional de Control de Gestión (DNCG) del país galo, que le impidió al club francés gastar millonarias cifras de dinero.

En caso se concrete el traspaso del seleccionado peruano al Girona FC, sumaría su quinto equipo en el fútbol europeo tras su paso por Twente, Willem II, Feyenoord y Celta de Vigo.