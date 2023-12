La inminente de salida de Juan Reynoso como DT de la selección peruana tiene en vilo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pues hasta ahora no se confirmado que se haya llegado a un acuerdo con el ‘Cabezón’. No obstante, uno de las opciones de los hinchas, el ‘Tigre’ Gareca, sorprendió a todos al asegurar que no tiene intención de regresar a ser técnico de la ‘Bicolor’.

Como se sabe, los hinchas peruanos han pedido en múltiples oportunidades el regreso del extécnico que logró llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el estratega argentino terminó de romper las ilusiones de los peruanos y tuvo contundentes comentarios sobre su futuro.

¿Qué dijo Gareca sobre regresar a dirigir a Perú?

En una reciente entrevista con “Sin Cassette’, Ricardo Gareca señaló que se encuentra agradecido por las muestras de afecto de los hinchas pero dejó en claro que no tiene intención de dirigir en Perú.

El ‘Tigre’ informó que sus constantes visitas a nuestro país se deben a que aún mantiene contratos y acuerdos, motivo por el que ha visitado Lima en las últimas semanas.

“ Estuve muchos años en Perú y tengo cuestiones personales en este país porque em gusta. En lo futbolístico, quiero alejarme. Momentáneamente, no tengo planes de dirigir a ningún equipo en el Perú ”, expresó.

¿Ricardo Gareca quiere dirigir a Chile?

Gareca compartió detalles de una conversación con Falcioni, quien le habló positivamente sobre el mercado futbolístico chileno. “ Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa ”, comentó.

El entrenador argentino mostró interés en estas características, sugiriendo que podrían ser atractivas para su carrera, por lo que no se descartaría la posibilidad de una eventual llegada al fútbol del país sureño, recordando que en su momento fue considerado como una opción para dirigir la ‘Roja’

