En medio de negociaciones por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que busca ultimar el cese de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana, Ricardo Gareca puso fin a las especulaciones que lo vinculan a un retorno como DT de Perú.

Gareca fue consultado sobre la posibilidad de regresar. “Perú es un país al que quiero, pero como se dio la cronología no tendría sentido. En el sentido deportivo no lo encontraría sentido que Perú me venga a buscar ahora después de perder seis partidos, en una situación tan incómoda”, dijo al programa de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, en YouTube.

“Al no darse las condiciones para continuar, como no se dieron, entendimos que no estaban conformes con nuestra manera de trabajar, por eso no lo veo sentido de poder ver si podemos torcer algo. No porque uno no quiera volver al país para dirigir la selección, sino que tampoco lo hallo por parte de la federación”, añadió.

El Tigre fue consultado si analizaría la propuesta en caso no estén los actuales máximos cargos de la FPF. “Cómo no voy a analizar de un país que nos dio todo y encima que nos dio la oportunidad de ir a un Mundial el cual se me negó como jugador, de ir a un Mundial después de 36 años, hemos vivido cosas fuertes”, dijo.