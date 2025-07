Ricardo Gareca rompió su silencio en una entrevista sobre su posible regreso a la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2030.

“Siempre tengo motivos para volver, por motivos personales a parte de amigos. No solo la paso bien, también tengo inversiones”, expresó en el programa “Doble Punta”.

“No tengo casa, tengo negocios que hice a lo largo de los años. Gracias a Dios y la Virgen va bien. Yo pago impuestos en Perú tengo todo en regla”, sostuvo.

El DT argentino admitió que no es el momento de hablar de dicha situación cuando un excompañero actualmente está dirigiendo a la Blanquirroja.

“No se lo de Perú, ahora esta una persona que quiero mucho como Óscar (Ibáñez). Perú pasó de estar tantos años con un técnico y paso a estar con otra persona. Antes era normal cambiar, pero después tuvimos un proceso largo de 7 años y medios. Algo impensado en los últimos tiempos. Ahora se volvió a la poca tolerancia en los procesos”, manifestó.

“ No te sabría contestar o decir. Perú siempre es un país por el que tengo motivos de volver. Ustedes por ahí no se enteran, pero voy a Lima por cuestiones personales, eso no va dejar de suceder nunca, después de cómo me han tratado tengo motivos para ir ”, agregó.

El “Tigre” reconoce que la posibilidad de volver a dirigir a la selección peruana no pasa por una sola voluntad: “ No sé que pensará Lozano, la situación no es fácil. Hubo otros técnicos, otras preferencias, todo se torna difícil y complicado. Cualquier momento hago un viaje por Lima y no te podría contestar. Esa pregunta no se me pasa por la cabeza, pero en el fútbol no se puede descartar nada. No puedo ser terminante en nada ”.

Tras su salida de Chile, parece que Gareca volvió a recobrar su entusiasmo para volver a entrenar: “Yo me siento fuerte para dirigir, con ánimos, a veces te catalogan por la edad, pero ese aspecto me siento bien. Soy un tipo que asimila los resultados y doy un punto final a los procesos. Analizo si hicimos bien o hicimos mal, eso lo hago con el equipo de trabajo”

“También me hago controles para saber si puedo seguir. Creo que puede convivir la juventud con el hombre de experiencia, siempre que todos se actualicen con la dinámica del fútbol. No me he replanteado hasta cuándo vamos a seguir”, finalizó sobre dicho tema.