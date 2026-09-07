El ‘Rojo Matador’ salió con un 4-2-3-1 que le permitió plantarse en campo rival desde el pitazo inicial. La propuesta tuvo premio y, después de varias fechas donde la preocupación estaba centrada en escapar de la zona baja, el panorama comienza a cambiar.

En los últimos tres partidos, Sport Huancayo sumó seis puntos en dos victorias, con cinco goles a favor y apenas dos en contra. Un envión que devuelve la confianza al vestuario y alimenta la ilusión de pelear por algo más.

“Nosotros, como lo venimos diciendo, no pensamos en otra cosa que ir partido tras partido. Faltando algunas fechas para terminar el torneo veremos para qué estamos”, señaló Pellejero a Correo, manteniendo los pies sobre la tierra pese al buen momento.

El estratega también resaltó una de las claves del repunte: la contundencia.

“El equipo fue y está siendo muy sólido. Por suerte se está abriendo el arco, que creo que era lo que nos estaba faltando desde que iniciamos el torneo. Generábamos muchas chances de gol, pero no concretábamos”, sostuvo.

Y añadió, con satisfacción: “Me quedo con el sacrificio, la actitud, la rebeldía y el juego del equipo”.

Respaldo

Pellejero también salió en defensa de Javier Sanguinetti, quien volvió a aparecer en el marcador, pero terminó expulsado tras el festejo de su gol. El técnico consideró que la tarjeta roja fue injusta.

“Lo de ‘goleador’ la verdad que me pone contento. Es un jugador que todo el tiempo está queriendo buscar su mejor versión y se le está dando de la mejor manera”, manifestó.

Sobre la expulsión, fue tajante: “Si ustedes ven la situación, no era así. Él solo festejó el gol y de ahí se desató todo lo que ya sabemos. Esperemos que vean los videos y se den cuenta de que lo que hizo no era para expulsión”.