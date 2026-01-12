Una nueva era para Sport Huancayo que inicia su pretemporada hoy lunes a las 08:00 horas, marcando el comienzo de una nueva etapa de trabajo, preparación y compromiso de lograr un torneo internacional y por qué no, el campeonato de la Liga 1.

Equipo. El “Rojo Matador” vuelve a los entrenamientos con la mirada puesta en sus objetivos y el respaldo de su hinchada. El equipo arrancará oficialmente la pretemporada bajo la dirección del profesor Roberto Mosquera y su comando técnico, con entusiasmo, compromiso y la mira puesta en grandes objetivos. Los exámenes médicos se realizarán en la Clínica Miranda.

Los entrenamientos inician a las 15:30 horas, en el complejo deportivo de Colpa Huayucachi. Un total 24 guerreros empiezan el desafío de revertir la campaña anterior con nueva mentalidad de superar las versiones anteriores y meterse a la pelea por los primeros lugares y conseguir fútbol internacional.

Material humano existe con un 50% de jugadores que fueron renovados. Los wankas son conscientes que debutan en la Liga 1 en el Torneo Apertura contra Alianza Lima, en Huancayo entonces el trabajo será duro. Desde la interna se conoce que trabajarán en doble horario mañana y tarde en su reducto de Colpa y se prevé que también utilizarán el estadio IPD.