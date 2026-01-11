Rivales. Tras el sortero realizado entre los 18 equipos de la Liga 1 los representantes de la región Junín, Huancayo y Tarma ya tienen rivales para el inicio de la temporada y son los dos grandes del fútbol peruano.

En la Fecha 1 que empieza la semana del 30 de enero, el Rojo Matador recibe en el estadio Huancayo a Alianza Lima. Será un duelo electrizante, ya que los blanquiazules tienen en sus filas a figuras como Paolo Guerreo y ahora también a Luis Advíncula. Mientras que, ADT de Tarma visitará al tricampeón Universitario de Deportes en el estadio Monumental.

Partido aparte jugarán los cuatro técnicos que debutan en sus respectivos equipos en esta temporada, uno nacional y tres extranjeros.

El Sport Huancayo con Roberto Mosquera frente a los blanquiazules de Pablo Guedes, ambos quieren salir airosos en el debut para justificar la confianza que han depositado directivos de sus respectivos equipos. Mientras Universitario con Javier Rabanal estará en duelo aparte contra Pablo Trobbiani.

Plantel

En Huancayo los rojos cvuantan entre sus principales figuras con Ángel Zamudio, Yonatan Murillo, Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti y Piero Magallanes. Mientras que los aliancistas con Carlos Zambrano, Renzo, Miguel Trauco, Sergio Peña y Paolo Guerrero serán los protagonistas.

Por otro lado, en Lima, los cremas con Williams Riveros, Alex Valera, César Inga, Jairo Concha y José Rivera. Por su parte los celestes de Tarma tienen a Jhair Soto, Víctor Cedrón, Joao Rojas, John Narváez y Mauro Da Luz demostraran destreza y talento.