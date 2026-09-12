Miguel Rondelli, director técnico de FBC Melgar, valoró el compromiso y sacrificio del equipo tras la victoria conseguida de 1-0 ante Cusco FC, resultado que calificó como clave dentro de la definición del torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

El estratega reconoció que Cusco era un rival difícil y existieron varias oportunidades para anotar más goles; sin embargo, faltó definición para concretar.

No obstante, con el desarrollo de la fecha 9, afirmó que no se define todo en este momento, sino en los últimos tres partidos, por lo que el trabajo será llegar a ese punto con posibilidades matemáticas.

“Me parece que el Clausura se va a definir en las últimas tres fechas. Por eso, nuestro trabajo es intentar llegar a las últimas tres fechas con posibilidades matemáticas y creo que ahí se va a definir todo. Se va a disputar una fecha importante porque se enfrentarán rivales directos; no solo con Cusco se enfrentan, también los clásicos”, indicó Rondelli, post partido ante Cusco.

Rondelli adelantó que no solo buscan meterse en el Clausura, sino también en el Acumulado. “Si nosotros llegamos a las últimas tres fechas con posibilidades matemáticas, en el Acumulado también lo estamos peleando”, dijo.

Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico explicó que el planteamiento funcionó hasta antes del gol. Asimismo, refirió que en los últimos 20 minutos, el plantel sufrió y supo aguantar para mantener el resultado.