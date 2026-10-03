El senador de Fuerza Popular (FP), Segundo Tapia, conversó con Correo sobre el dictamen acotado al Fenómeno de El Niño (FEN) e inseguridad. Ante ello, reprocha el obstruccionismo de Juntos por el Perú (JP), desestima ampliar el pedido original y pronostica una fragmentación en la oposición.

¿Le parece suficiente que el dictamen sea solo en dos rubros?

Primero, saludar la decisión que ha tomado la Comisión de Constitución a través de las diferentes bancadas, de lo que han acordado. En segundo lugar, saludar que Juntos por el Perú no se ha salido con la suya, porque ellos querían archivar y prácticamente negar todo lo solicitado.

Pero, ¿qué sucederá con los puntos que no se han aprobado?

Hay que esperar qué pasa en Diputados. Recuerden que ese es un predictamen, nada más, que ha salido de la Comisión de Constitución. Ese predictamen tiene que someterse al pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, es muy probable que puedan solicitar agregar algo, un cuarto intermedio, etc., porque aún considero que hay unos temas pendientes que pueden ser valorados ahí. Entonces, hay que esperar lo que decidan porque también se puede modificar (el documento) para bien.

¿Cuánto puede complicar al Gobierno, en políticas públicas, no aprobarse lo eliminado de la solicitud original?

El tema de seguridad ciudadana estaría pendiente todavía. Por ejemplo, ver el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para garantizar el tema de los penales. Eso se puede incorporar ahí en la Cámara de Diputados. Adicionalmente, vamos a ver qué hay también por debatir. De repente creen conveniente agregar el tema de modernización del Estado y de reactivación económica. Pero eso está en su potestad.

La senadora Martha Chávez dijo que podría ampliarse en el Senado, ¿buscarán retomar los 66 pedidos?

No se va a desnaturalizar lo que acuerde la Cámara de Diputados. Hay que respetar los acuerdos. Lo que sí, en amparo del reglamento del Senado y de la Constitución, está en su facultad de la Cámara de Senadores rechazar, modificar o también aprobar.

¿Pero eso estaría enmarcado en los rubros que envíe Diputados?

Así es. Sé que Diputados ya están convocando a un pleno, que me parece muy bien. Pero sí es bueno exhortar para que se definan en los tiempos establecidos que ya vencieron. Entonces, invocar a que tomen un acuerdo de una vez, porque no es bueno que se dilate demasiado.

¿Esto ya es un acuerdo en conjunto de FP?

Ahorita todavía no podemos adelantarnos. Cuando llegue a la Cámara de Senadores, ya como bancada, debemos tomar una decisión. Pero en la línea que te estoy diciendo. Vamos a tener que debatir y tomar una decisión como bancada. Es normal eso.

¿Cómo evalúa el actuar de JP en el trámite de este pedido?

Su actitud demuestra que están en contra del Perú. Han optado por la opción radical y que lo defino también como un obstruccionismo en contra del Perú. Hay que decidir si estás del lado del Perú o no.

¿JP es una bancada con la que ya no se puede dialogar?

El diálogo siempre estará, esa es la línea del gobierno de Fujimori. No se va a renunciar al diálogo. También el pueblo está vigilante de este tipo de congresistas, de este tipo de bancadas que prácticamente están priorizando el tema ideológico: ‘No a todo’. El tiempo nos ha dado la razón y prácticamente es una bancada obstruccionista, radical, tanto que al final las otras bancadas de oposición se han dado cuenta de que no les hace bien caminar al lado de ellos porque están en contra del Perú. Qué bueno que hayan tomado distancia.

¿Cree que esta consigna de oponerse venga de Roberto Sánchez?

Roberto Sánchez fue congresista y candidato presidencial. Sé que está de asesor de su bancada y no me cabe la menor duda de que viene acompañado de su opinión. Estas situaciones de oponerse por oponerse lo coordinan con él.

¿Y viene también de Pedro Castillo?

La bancada está dividida. Hay un grupo que apoya a Pedro Castillo, otros a Sánchez, e incluso hay otra facción de Antauro (Humala). Entonces, hay tres facciones ahí y tengo la plena seguridad de que esa bancada va a terminar fragmentada, dividida, porque ni entre ellos mismos se entienden.