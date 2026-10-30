El director técnico del FBC Melgar, Miguel Rondelli, informó que Bernardo Cuesta podría reaparecer en el partido ante Juan Pablo II, mientras que Walter Tandazo será considerado para el próximo encuentro frente a Sport Huancayo.

Rondelli señaló que Cuesta continúa con el proceso de recuperación y difícilmente llegará al compromiso de la próxima fecha, en Huancayo, previsto para el lunes 2 de noviembre a las 11:00 horas. Sin embargo, el estratega confía en contar con “Berni” para el siguiente duelo ante Juan Pablo, el cual se disputará en el estadio Monumental de la UNSA, el sábado 7 de noviembre.

“El tema de Bernardo, hoy sigue haciendo recuperación. Yo creo que es difícil que llegue para el próximo partido, pero si todo va bien para el partido con Juan Pablo, lo vamos a tener”, declaró el estratega en conferencia de prensa, después del encuentro ante Comerciantes Unidos, donde Melgar terminó empatando 1-1.

Respecto a Walter Tandazo, Rondelli indicó que el futbolista volverá a entrenar con normalidad y formará parte de la convocatoria para visitar a Sport Huancayo. “Mañana (viernes) va a entrenar con nosotros, así que ya al próximo partido lo cuento en la convocatoria”, dijo.

No obstante, la situación de Jefferson Cáceres es poco alentadora. El técnico confirmó que el jugador sufrió una pequeña fractura en la tibia y, en principio, quedaría descartado para lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura. Empero, si hay playoffs, podría evaluarse.

DUELO ANTE SPORT HUANCAYO

En cuanto al duelo ante Sport Huancayo, Rondelli aseveró que el comando técnico analizará la situación física de otros futbolistas que terminaron con molestias tras el empate, debido a la cercanía del viaje a Huancayo y la exigente agenda que afrontará el Dominó en las próximas semanas.

De cara al próximo enfrentamiento, Miguel Rondelli consideró al equipo un rival fuerte, cuyo arma principal es la ofensiva, por lo que se preparan para hacer un partido inteligente y seguir peleando por el título, conseguir los tres puntos en cada fase.

“Siempre tenemos que jugar por los tres puntos; eso de ganar los 9 puntos es más que obvio. Antes tampoco dependíamos de nosotros; nosotros no tenemos que mirar a nadie, partido a partido, siempre darlo todo (...) Esta temporada hemos perdido puntos de local, pero creo que hemos hecho una muy buena campaña de visitante; eso demuestra que el equipo sale en todos lados a buscar los tres puntos. Ahora no debemos fijarnos en nadie; hay mucho torneo en juego y seguir así hasta la última fecha”, sostuvo Rondelli.

“Yo no me conformo, yo quiero salir campeón, yo quiero ganar, pero también tengo que ver la forma”, apuntó.