El Perú continúa haciendo historia en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, esta vez el huancavelicano Rosbil Guillén logró ganar la medalla de plata en la prueba de los 5 mil metros de Paratletismo.

Con un tiempo de 15m 28s 52c el atleta peruano quedó en el segundo lugar en el podio, la medalla de oro se la llevó el brasileño Yeltsin Ortega con tiempo de 15m 13s y 10c, mientras que la medalla de bronce fue para Julio Agripino con un tiempo de 15m 36s 71c.

“Satisfecho por el resultado, quería más, pero ya será para la próxima. Tengo un dolor en la vesícula que no me dejó avanzar bien, pero siento que no estoy lejos. Este miércoles competiré en los 1,500 y vamos a lucharla”, dijo Rosbil Guillén tras su victoria.

Por su parte, el guía de Rosbil, José Luis Rojas, apuntó: “Muy feliz de participar con él, es una alegría ver que se supera, después de pasar momentos difíciles”

¿Quién es Rosbil Guillén?

Rosbil Guillén, es natural de Huaytará – Huancavelica y ganó una medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. El destacado paradeportista perdió la vista en el año 2010 tras un accidente laboral en la ciudad de Huancayo mientras trabajaba en la mina, una explosión de dinamita le quemó los ojos cuando tenía 18 años.

Luego de perder la vista Rosbil Guillén subió de peso y en su grupo de ayuda para ciegos en la ciudad de Lima le invitaron a correr, de esa forma poco a poco fue mejorando y le gustó el atletismo hasta llegar a un nivel competitivo.

Respecto a su discapacidad dijo que muchos lo ven como una limitante e incluso sufren faltas de respeto, sin embargo, ahora con los Juegos Parapanamericanos las personas con discapacidad se están visibilizando mas y poco a poco se va quitando el mito de un “pobre cieguito”, de esa forma se cambia la mentalidad de la sociedad.