La selección de España inició este lunes la celebración por la conquista del Mundial 2026 con un recorrido por las calles de Madrid que culminará en la Plaza de Cibeles. Miles de aficionados se congregaron a lo largo del trayecto para recibir al plantel y acompañar los festejos por el segundo título mundial de la historia del país.

La caravana comenzó después de las recepciones oficiales ofrecidas por la Casa Real y el presidente del Gobierno. El autobús descapotado partió desde el Palacio de la Moncloa con el trofeo de campeón como principal protagonista del desfile.

Durante los primeros kilómetros del recorrido, numerosos ciudadanos se ubicaron en las veredas y alrededores de la vía para saludar a los campeones. El tránsito en el sentido contrario de la carretera A-6 se detuvo por algunos momentos debido a las personas que buscaban observar el paso de la delegación.

Los futbolistas aparecieron con camisetas conmemorativas del título obtenido en el Mundial, luego de asistir a los actos protocolares con la indumentaria oficial. Algunos integrantes del plantel, entre ellos Ferran Torres y Marcos Llorente, optaron por continuar la celebración sin camiseta.

El plantel también respondió al cariño de los asistentes con saludos y gestos desde el autobús. Además, acompañaron el ambiente festivo cantando las canciones que sonaban durante la caravana.

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España celebra en su país el triunfo de su selección en el mundial



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Recorrido finalizará con una celebración en Cibeles

El itinerario establecido por la Real Federación Española de Fútbol incluyó el paso por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán. El destino final será la Plaza de Cibeles, donde se desarrollará el acto central de los festejos.

En dicho escenario está prevista la presentación oficial del equipo campeón ante los aficionados. La jornada también contará con presentaciones musicales de Arde Bogotá, Viva Suecia, Ana Mena, Lola Índigo y Aitana.



