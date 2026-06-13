La selección de Inglaterra sufrió el robo de parte de su equipamiento mientra se trasladaba por la carretera desde Florida hacia Kansas City, donde tiene previsto establecer su centro de entrenamiento para el Mundial 2026. El material fue sustraído durante el recorrido del vehículo que transportaba los implementos del plantel en territorio estadounidense.

La información fue reportada por medios internacionales como la BBC y confirmada por autoridades locales, entre ellas el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas. El hecho se registró antes de la llegada de la delegación al Swope Soccer Village, complejo asignado para su preparación durante el torneo.

¿Cómo ocurrió el robo?

Las investigaciones señalan que el robo se produjo en algún punto del trayecto del transporte que llevaba el equipamiento del equipo. Hasta el momento no se ha precisado el lugar exacto donde se habría producido la intervención sobre la carga.

Las autoridades locales, estatales y federales mantienen abiertas las diligencias para reconstruir el recorrido completo del traslado. El objetivo es establecer en qué momento se produjo la pérdida de los artículos y cómo se accedió al contenido del vehículo.

Entre los artículos sustraídos figuraban botines de jugadores, balones de entrenamiento y equipos utilizados para el análisis táctico. Además, se reportó la desaparición de implementos empleados por el cuerpo técnico durante la preparación del equipo.

Luego del operativo policial, las autoridades lograron recuperar la totalidad de los objetos reportados como robados. El material fue devuelto a la delegación inglesa tras la intervención de las fuerzas de seguridad en Kansas City.

🚨Roban a la selección de Inglaterra a días de su debut en el Mundial



👉La selección de Inglaterra denunció el robo de parte de su material de entrenamiento durante el traslado desde su concentración en Florida hasta su cuartel general en Kansas City.



👉Inglaterra tiene… pic.twitter.com/oBijNQBfss — Ñanduti (@nanduti) June 13, 2026

¿Quiénes fueron detenidos?

Como parte de las acciones policiales, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en la sustracción del equipamiento. Los sospechosos permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso de investigación.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar responsabilidades y esclarecer la forma en que se ejecutó el hecho. El caso sigue en evaluación por parte de las instancias correspondientes.

La selección inglesa permanece en Estados Unidos como parte de su preparación para el Mundial 2026. El equipo tiene programado su debut frente a Croacia en la fase de grupos del certamen internacional.