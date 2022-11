Cristiano Ronaldo no ha ocultado su incomodidad por la actualidad que vive en el Manchester United y esta semana, mediante una entrevista, decidió arremeter contra el club inglés, criticando a directivos y entrenadores. Las palabras del delantero han causado gran impacto y hasta parecen haber tensionado la relación con Bruno Fernandes, su compañero en los ‘Red Devils’ y la selección de Portugal.

Durante la tarde del último lunes, los futbolistas convocados por el técnico Fernando Santos fueron arribando a suelo portugués, para iniciar la preparación de cara al Mundial Qatar 2022. ‘CR7′ fue uno de los primeros en llegar a la práctica y se mostró muy contento, charlando con el resto del plantel.

Precisamente, la selección de Portugal decidió compartir algunas imágenes del reencuentro de los jugadores y llamó la atención la escena protagonizada por Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo. Según captó la cámara, el volante entró al camerino, con una sonrisa en el rostro, saludando a cada uno de los presentes.

No obstante, el gesto con el goleador y capitán luso fue distinto: Bruno le tocó el brazo y, luego de dejar sus cosas, demoró en responder al apretón de manos. ‘CR7′ evidenció su sorpresa, a la vez que su socio en Manchester United, tras realizar una mirada de desaprobación, siguió su camino.

Recordemos que Cristiano Ronaldo fue muy crítico con la dirigencia de los ‘Red Devils’, por no mejorar las instalaciones de trabajo para los jugadores desde hace años; y además disparó contra los extécnicos del club, Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick, cuestionando su trabajo; mientras que reveló que no tiene respeto por Erik ten Hag, su actual estratega, al no recibir un buen trato.

El mundo del fútbol habla del saludo entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes en su encuentro con la Selección de Portugal. ¿Todo bien entre ellos? 👀



📹 @selecaoportugal pic.twitter.com/PDPLfwV9Xd — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 15, 2022

Fixture de Portugal en el Mundial Qatar 2022

La selección de Portugal fue ubicada en el Grupo H del Mundial Qatar 2022, el cual compartirá con Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Conoce el fixture de los ‘Lusos’ en el certamen (horario peruano):

- 24 de noviembre: Portugal vs. Ghana - 11:00 a. m. (Stadium 974)

- 28 de noviembre: Portugal vs. Uruguay - 2:00 p. m. (Lusail Iconic Stadium)

- 2 de diciembre: Corea del Sur vs. Portugal - 10:00 a. m. (Education City Stadium)