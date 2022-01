Cuando un jugador peruano emigra a la liga colombiana, César Cueto se emociona, recuerda anécdotas y aconseja. Raziel García, reciente contratación del Deportes Tolima, actual subcampeón de esta liga, no ha sido la excepción. Más aún, cuando el seleccionado peruano comparte un juego similar al del ‘Poeta’.

El volante peruano de 27 años es tomado en cuenta en el equipo titular de los 'Pijaos'.

Precisamente, por estos motivos, sobre todo por haber destacado con luz propia con Atlético Nacional de Medellín, donde es ídolo, además de reconocido por todo Colombia como uno de los mejores extranjeros históricos, tiene autoridad moral y futbolística para limpiarle la cancha a García.

- ¿Qué sentiste después de la llegada de Raziel al fútbol colombiano?

Lo felicito. Está allá por sus propias condiciones. Ha tenido buenas presentaciones acá. Me siento contento que pueda demostrar su fútbol en una liga competitiva.

- Colombia ha fortalecido más su liga en los últimos años e inclusive está muy por encima de la Liga 1 peruana...

Raziel ha llegado a un torneo bastante fuerte, duro, hay equipos muy buenos. Se siente jugar de local o visita. Allá tiene que trabajar el doble, el triple. Tiene carácter para jugar. Eso sí, no debe perder de vista el amor por el fútbol.

- ¿Seguramente lo habrán recibido con pierna dura en su primera práctica en Tolima?

Cuando jugaba en Colombia, el primer partido de práctica fue con la reserva. Me pusieron al seis, el jugador que más corría, el que más patadas metía, me estaba marcando. Apenas empezó el partido, recuerdo, ya estaba encima mío. Yo le dije que me dejé tocar el balón un rato, pero nada. Seguramente, Raziel también ha tenido una situación similar. Por eso, hay que agregar la parte física al juego, eso se debe adquirir, porque hay talento.

- ¿Y una vez conocido más el juego colombiano y el de sus compañeros, ¿cómo le fue con ese mediocampista?

Me olvidaba, pero desde el primer día, el único que le podía quitar la pelota a ese jugador era yo. Ahora, dos semanas después, ya el seis me pedía ayuda. Me decía que pare, que ya no podía marcarme, y yo le hacía recordar cuando me marcaba, en esas primeras jornadas. Eso sí, no podía ser un diez libre, como en otros equipos, tenía otro rol. Por eso, el físico es valioso, más aún en esta nueva época del fútbol.

- No caería mal un consejo directo a Raziel, sobre todo de uno de los grandes jugadores de la historia de nuestro fútbol, que brilló en el fútbol colombiano...

Claro que sí. Me gustaría hablar personalmente con él y hablar de fútbol. Sería bueno darle algunas recomendaciones, algunos consejos.

El “Poeta” se ha vuelto a poner la blanquirroja, pero no como jugador, sino como embajador. El trabajo de Cueto, de 69 años, será apoyar en las visorías que requiera la Unidad Técnica de Menores de la FPF para entrenamientos y competencias. Además, aportar en la búsqueda de nuevos talentos.

Ocho años estuvo César Cueto en el fútbol colombiano.

Cuatro clubes de Colombia jugó el zurdo: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Pereira, Cúcuta Deportivo.

Dos títulos conquistó Cueto en el fútbol colombiano. Atlético Nacional (1981) y América de Cali (1984).

