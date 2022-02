Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el partido será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

De acuerdo al informe enviado por la FIFA, se determinó que los cotejos con incidencia directa para el Mundial se desarrollen a la misma hora. Es decir, el duelo de la selección peruana ante el cuadro uruguayo será en simultáneo al Brasil vs. Chile, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador. Solo el Argentina vs. Venezuela fue programada de manera independiente, dado que la ‘Albiceleste’ tiene pasaje asegurado y la ‘Vinotinto’ está eliminada.

FPF confirmó el horario del Perú vs. Uruguay en Eliminatorias. (Foto: Captura)

