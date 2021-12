Jefferson Farfán y Edison Flores, dos habituales convocados por el entrenador Ricardo Gareca a la selección peruana, se encontraron en las instalaciones de la Videna. El momento fue capturado por el delantero de Alianza Lima, quien grabó un pequeño video y lo compartió mediante sus redes sociales.

La ‘Foquita’, quien se pone en forma en los ambientes del predio ubicado en San Luis, está sobre una camilla realizando sus labores diarias. De pronto, el ‘Orejas’ apareció e inició la divertida escena entre los mundialistas en Rusia 2018. El campeón de la Liga 1 soltó unas frases y el hombre de DC United miraba con gesto de seriedad.

“¿A quién le has ganado, ah, ‘Orejón’? ¿Agrandado eres, ¿no? ¡Saluda! ¿Qué pasa, qué? ¿Qué pasa, qué oe sano?”, expresó Farfán a Flores. Claro, interpretando el contexto y lo bien que se llevan por su relación de años en la interna de la Blanquirroja, todo siempre ha sido con la buena onda que hay entre ellos.

Jefferson Farfán bromea con Edison Flores. (Foto: Captura de Instagram)

No solo eso, ‘Jeffry’ añadió una leyenda en el video que subió en sus historias. “Estos chicos de ahora ya no respetan nada, carajo. Igualito lo quiero”, escribió y, de paso, mencionó a Edison Flores. De su lado, el ex Universitario de Deportes replicó este posteo en su cuenta e hizo mención del apelativo del goleador: “El 10 de la calle”.

Recordemos que algunos jugadores de la Major League Soccer vienen entrenando en La Videna, debido a que el campeonato americano inicia en febrero, y los futbolistas del medio local necesitan estar en ritmo de competencia para los amistosos de enero (Panamá y Jamaica) y la próxima fecha doble de Eliminatorias (Colombia y Ecuador).

La respuesta de Edison Flores a Jefferson Farfán en Instagram. (Foto: Captura de Instagram)

La elección de Lapadula

Gianluca Lapadula aprovechó el tiempo libre para comunicarse con sus seguidores en Instagram. El delantero de Benevento abrió la posibilidad de que le hagan preguntas mediante una historia subida en la red social. Así, uno de los fanáticos consultó sobre dos de sus compañeros en la selección peruana: Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“¿Guerrero o Farfán?”, le escribieron al ‘Bambino’. Entonces, el artillero de la Blanquirroja fue contundente con la réplica: “Los dos” y agregó el emoticono con el número 100, que representa una calificación máxima. Hasta aquí, el ex Milan ya tuvo la posibilidad de compartir roles con el ‘Depredador’ y la ‘Foquita’.

En las recientes presentaciones de la selección peruana por las Eliminatorias, Lapadula arrancó de titular y Farfán o Guerrero le sustituyeron. Precisamente, los mundialistas con la Bicolor no han dudado en elogiar a ‘Il Peruviano’. “Aportó mucho a la selección y es un gran ser humano”, expresó el 10 de Alianza Lima. “Ha hecho un gran trabajo, estoy feliz por él”, dijo el capitán.