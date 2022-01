Los convocados de la selección peruana—futbolistas del torneo local con excepción de los dos contagiados y los invitados de los clubes del extranjero—retomaron sus entrenamientos este último martes al mando de Ricardo Gareca en la Videna. La ‘Blanquirroja’ se prepara con miras a los amistosos ante Jamaica y Panamá, el 16 de enero y 20, respectivamente.

A los jugadores llamados, se les sumaron jugadores con raíces peruanas para que trabajen como ‘sparrings’. Ellos son David Mejía, Quembol Guadalupe, John Cortez y Diego Otoya quienes son habitualmente seguidos por la FPF para una posible futura convocatoria.

El primero de los mencionados tiene 18 años y posee la nacionalidad peruana y norteamericana. Se desempeña como mediocentro ofensivo y milita en el Atlanta United 2. El volante estampó su firma como jugador de la filial del equipo de la MLS en diciembre 2021.

A través de sus historias de Instagram, David Mejía mostró su emoción por entrenar junto a la selección peruana.

En el mismo sentido, Quembol Guadalupe (17) pertenece a las filas del Orlando City B. Es un aguerrido defensor que se caracteriza por un buen juego aéreo gracias a sus 1.90 metros de estatura. Además, es sobrino del popular ‘Cuto’ y primero de Jefferson Farfán.

A través de Instagram, Quembol Guadalupe expresó su emoción por entrenar con la selección peruana.

Durante una entrevista con ESPN en marzo 2021, el zaguero expresó su agradecimiento con Pedro Gallese, que tapa en el primer equipo del dichoso club de la MLS. “Me está ayudando mucho, se convirtió en un amigo y hermano. Me aconseja, es una gran persona, es demasiado humilde, me ayuda con la movilidad, me lleva a veces a su casa. Es bonito vivir esa experiencia”, señaló.

Por otra parte, John Cortez (17) y juega en el New York Red Bulls II como central o lateral izquierdo. En julio del año pasado fue convocado para un microciclo de la selección peruana Sub-17. “Tengo mucho orgullo por ser parte de este equipo”, declaró en aquel momento para la FPF.

John Cortez ya tuvo experiencia en un microciclo de la selección peruana Sub-17. Foto: FPF.

Asimismo, Diego Otoya (16 años) juega como centro delantero en las divisiones inferiores de San José Earthquakes, equipo donde milita Marcos López. Al igual que sus tres compañeros antes mencionados, también posee la nacionalidad peruana y norteamericana.

Diego Otoya trabaja como 'sparring' en los entrenamientos de la selección peruana. Foto: FPF.

En una entrevista para ESPN, el futbolista expresó su deseo de ser convocado a la ‘Bicolor’ y además, reveló que tiene como referente a Raúl Ruidíaz por sus grandes actuaciones en Seattle Sounders.